Малышко — об исключении из состава сборной: мне сказали — ты старый, поэтому последний

Олимпийский чемпион 32-летний российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал своё непопадание в состав сборной на январские этапы Кубка мира.

«Уже на этапах мне было всё понятно. По сравнению с прошлым годом самочувствие явно стало лучше, даже если сравнить по лидерам – проигрыш ногами не такой большой, как год назад. Возможно, на фоне этого пропала стрельба: с этого пульса не мог собраться и отработать чисто. За счёт стрельбы, естественно, проваливался.



Что касается обсуждений с тренерами… Думаю, все видели интервью Сергея Белозёрова, в котором он высказался обо мне: после этого все прекрасно понимают, что никакого общения с тренерами быть не может. О каком общении речь, если тренер прямо заявляет, что в спортсмена не верит? Объективно, мои результаты должны быть куда лучше, я сам от себя всегда требую большего. Но соглашаться с тем, что я уже не тяну, – ну это глупо. Мой результат – это часть работы тренера, и немалая. Когда тренер спихивает всё на спортсмена, есть резон задуматься: а как тебя готовили? Прошёл месяц сезона, а тренер уже тебя списал.



Сначала была информация, что тренеры сохраняют декабрьский вариант. Потом меня вызвали на разговор, где сразу заявили: ты едешь на «Ижевскую винтовку», и это не обсуждается. Разговор начинался с Хованцевым, именно он мне это сообщил. Потом почему-то говорил Максимов; Белозёров отмолчался, хотя я ожидал разговора с ним. Я ответил: вы же понимаете, что критерии не выполнили четыре спортсмена. Раз вы любите честность, о которой Сергей Иванович говорит в интервью, то давайте честно отправим всех четверых на отбор в Ижевск. Мне дали понять, что такого не будет и крайним останусь я.



У меня на руках не было протоколов, но я понимал: я не последний по скорости, не последний по общему зачёту. Но мне сказали: ты старый, поэтому последний – так это и звучало. Неприятный разговор, но это нормально. Ответил, что поеду не в Ижевск, а домой. Когда одного человека выкидывают даже не на Кубок IBU, а в Россию, это не выглядит честным решением», – цитирует Малышко Sports.ru.

Сегодня, 16 января, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге пройдёт мужская спринтерская гонка. Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший третий стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (14-й), Матвей Елисеев (29-й), Никита Поршнев (41-й), Эдуард Латыпов (59-й) и Саид Каримулла Халили (110-й).