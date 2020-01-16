Фуркад дал совет Й. Бё, который впервые стал отцом

Пятикратный олимпийский чемпиона Мартен Фуркад поразмышлял на тему возможности продолжать достигать высоких результатов в спорте после пополнения в семье. Напомним, 14 января действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё впервые стал отцом.



«Думаю, что теперь, когда я отец двоих детей, я действительно могу говорить на эту тему. Дети совершенно меняют вашу жизнь, причём только к лучшему. Это самое прекрасное, что со мной случалось, и моё важнейшее достижение в жизни. Я испытываю огромное счастье, когда возвращаюсь домой и вижу две прекрасные детские улыбки. Я очень рад, что сумел доказать: семья — не помеха спортивным достижениям. Чтобы продолжать добиваться успехов в спорте и не обделять вниманием своих детей, необходимо всегда сохранять концентрацию и точно ставить перед собой цели.



Многие атлеты в разных видах спорта доказывали, что можно одновременно иметь прекрасную жизнь вместе со своей семьей и демонстрировать профессиональные успехи в своём деле. Поэтому у меня изначально не было причин сомневаться в том, что в биатлоне всё иначе. Мою мотивацию к созданию семьи особенно упрочила Мари Дорен-Абер, которая вернулась в биатлон после рождения ребенка и одержала победу на чемпионате мира в Контиолахти. При том что стать матерью намного сложнее, чем отцом. В тот момент, когда Мари завоевала золото на том чемпионате, я понял, что тоже хочу семью и сумею это сделать.



Что бы я посоветовал Йоханнесу Бе? Единственный совет, который я бы хотел дать Йоханнесу, — максимально насладиться первыми часами жизни новорожденного. Время летит так быстро, что не успеешь и глазом моргнуть, как твой ребенок покинет родительский дом. Поэтому сейчас самое важное для Йоханнеса — это побыть со своей семьей. Я вспоминаю о тех днях, как о лучших в моей жизни, и мне хочется пожелать Йоханнесу в полной мере пережить этот особенный момент», — цитирует Фуркада «Матч».

Напомним, Бё пропустил три последние гонки на Кубке мира из-за беременности жены, в результате чего опустился в общем зачёте с первого на четвёртое место. Лидирует в личном зачёте именно Фуркад.