Аликин: кажется, Губерниеву снесло крышу. Неужели нельзя его остановить?

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал работу комментатора Дмитрия Губерниева.



«Кажется, Дмитрию Губерниеву снесло крышу. Он несёт ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньёй обзовёт, то с Тихоновым в полемику вступает. Ну можно ещё что-то лично сказать или по телефону, но не на публику же! Совсем с ума сошёл! Тихонов — это всё-таки четырёхкратный олимпийский чемпион! А ты кто, Губерниев? Я думаю, он просто зажравшийся и пытается делать шоу. Вот наши лыжники хорошо выступают, потому что их никто не тревожит, а Губерниев только мешает спортсменам, травмирует их. Я помню, раньше он поскромнее был, но сейчас его уже, наверное, не изменить», — приводит слова Аликина RT.



Ранее Тихонов выражал мнение, что программы Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Он также называл популярного комментатора шоуменом.