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Тандреволд — о словах Вирер: Норвегия сейчас сильнее Италии

Тандреволд — о словах Вирер: Норвегия сейчас сильнее Италии
Биатлон / Кубок мира 0

Чемпионка мира 2019 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала недовольство итальянки Доротеи Вирер тем, что бывший тренер сборной Италии Патрик Обереггер перешёл на работу в команду Норвегии. Действующая обладательница Кубка мира сказала, что не разговаривает с бывшим тренером.

«Сборная Норвегии сейчас сильнее Италии, может, это сказывается на Доротее. В прошлом году у них были две лучшие биатлонистки, но в этом сезоне преимущество у нас», — приводит слова Тандреволд NRK.

Вирер лидировала в общем зачёте Кубка мира перед стартом этапа в Рупольдинге (Германия), однако после спринтерской гонки на первое место поднялась норвежка Тириль Экхофф.

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