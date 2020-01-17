Тандреволд — о словах Вирер: Норвегия сейчас сильнее Италии
Чемпионка мира 2019 года, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд прокомментировала недовольство итальянки Доротеи Вирер тем, что бывший тренер сборной Италии Патрик Обереггер перешёл на работу в команду Норвегии. Действующая обладательница Кубка мира сказала, что не разговаривает с бывшим тренером.
«Сборная Норвегии сейчас сильнее Италии, может, это сказывается на Доротее. В прошлом году у них были две лучшие биатлонистки, но в этом сезоне преимущество у нас», — приводит слова Тандреволд NRK.
Вирер лидировала в общем зачёте Кубка мира перед стартом этапа в Рупольдинге (Германия), однако после спринтерской гонки на первое место поднялась норвежка Тириль Экхофф.
Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено
Норвежская биатлонистка Тандреволд: часть моей семьи родом из Сибири
Читайте также
- 17 января 2020
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:53
-
09:43
-
09:34
-
09:29
-
09:03
-
08:43
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
17:49
-
17:32
-
17:19
-
16:12
-
15:21
Партнерский контент