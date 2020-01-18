Норицын: ехать в Обертиллиах всё равно стоило, чтобы продлить форму на весь сезон

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, несмотря на неудачное выступление национальной команды на январских этапах Кубка мира, отметил, что новогодний сбор в Обертиллиахе (Италия) был необходим.
«Понимаю, если бы мы все вместе следовали одному плану и получили то, что получили. Тогда да, можно было бы сказать, что ошиблись в методиках. Но этого нет. Настолько сильное снижение результативности стало неожиданностью, такое мы не могли прогнозировать. Очень странные гонки.
Если говорить про новогодний сбор в Обертиллиахе, с нами злую штуку сыграла смена высот. Я обсуждал этот сбор с Валерием Польховским. На этап в Оберхофе мы приехали с высоты и выступали там в период реакклиматизации. Плюс специфика этапа: место с высокой влажностью – по дыханию там тяжелее, чем где-то ещё. У нас получилась двойная нагрузка на организм: реакклиматизация и влажность.
Признаю, мы среагировали на новогодний сбор хуже, чем ожидалось. Но ехать в Обертиллиах все равно стоило, чтобы восстановить аэробные возможности и продлить форму на весь сезон», – приводит слова Норицына Sports.ru.
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