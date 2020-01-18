Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Норицын: ехать в Обертиллиах всё равно стоило, чтобы продлить форму на весь сезон

Норицын: ехать в Обертиллиах всё равно стоило, чтобы продлить форму на весь сезон
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын, несмотря на неудачное выступление национальной команды на январских этапах Кубка мира, отметил, что новогодний сбор в Обертиллиахе (Италия) был необходим.

«Понимаю, если бы мы все вместе следовали одному плану и получили то, что получили. Тогда да, можно было бы сказать, что ошиблись в методиках. Но этого нет. Настолько сильное снижение результативности стало неожиданностью, такое мы не могли прогнозировать. Очень странные гонки.

Если говорить про новогодний сбор в Обертиллиахе, с нами злую штуку сыграла смена высот. Я обсуждал этот сбор с Валерием Польховским. На этап в Оберхофе мы приехали с высоты и выступали там в период реакклиматизации. Плюс специфика этапа: место с высокой влажностью – по дыханию там тяжелее, чем где-то ещё. У нас получилась двойная нагрузка на организм: реакклиматизация и влажность.

Признаю, мы среагировали на новогодний сбор хуже, чем ожидалось. Но ехать в Обертиллиах все равно стоило, чтобы восстановить аэробные возможности и продлить форму на весь сезон», – приводит слова Норицына Sports.ru.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020