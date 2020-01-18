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Стрельцов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше

Стрельцов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша). Он преодолел дистанцию за 31 минуту 39,9 секунды, допустив два промаха — на первом и четвёртом огневых рубежах.

Втором с отставанием 54,3 секунды финишировал украинец Руслан Ткаленко. Он допустил один промах. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов поднялся на третью ступень пьедестала почёта. Его проигрыш составил 1 минуту 7 секунд. Россиянин допустил два промаха на последнем огневом рубеже.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 31.39,9 (1+0+0+1)
2. Руслан Ткаленко (Украина) — +54,3 (0+0+1+0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.07,0 (0+0+0+2)...
6. Василий Томшин (Россия) — +1.17,3 (0+1+0+0)...
15. Семён Сучилов (Россия) — +2.43,2 (1+2+2+3)...
19. Алексей Слепов (Россия) — +3.04,0 (1+1+2+3)...
30. Вадим Филимонов (Россия) — +4.09,8 (0+1+1+1).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 5, Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
18 января 2020, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
31:39.9
2
Руслан Ткаленко
Украина
+54.3
3
Кирилл Стрельцов
Россия
+1:07.0
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