Стрельцов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша). Он преодолел дистанцию за 31 минуту 39,9 секунды, допустив два промаха — на первом и четвёртом огневых рубежах.
Втором с отставанием 54,3 секунды финишировал украинец Руслан Ткаленко. Он допустил один промах. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов поднялся на третью ступень пьедестала почёта. Его проигрыш составил 1 минуту 7 секунд. Россиянин допустил два промаха на последнем огневом рубеже.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 31.39,9 (1+0+0+1)
2. Руслан Ткаленко (Украина) — +54,3 (0+0+1+0)
3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.07,0 (0+0+0+2)...
6. Василий Томшин (Россия) — +1.17,3 (0+1+0+0)...
15. Семён Сучилов (Россия) — +2.43,2 (1+2+2+3)...
19. Алексей Слепов (Россия) — +3.04,0 (1+1+2+3)...
30. Вадим Филимонов (Россия) — +4.09,8 (0+1+1+1).
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