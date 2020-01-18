Стрельцов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше

Норвежский биатлонист Эндре Стрёмсхейм выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша). Он преодолел дистанцию за 31 минуту 39,9 секунды, допустив два промаха — на первом и четвёртом огневых рубежах.



Втором с отставанием 54,3 секунды финишировал украинец Руслан Ткаленко. Он допустил один промах. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов поднялся на третью ступень пьедестала почёта. Его проигрыш составил 1 минуту 7 секунд. Россиянин допустил два промаха на последнем огневом рубеже.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км



1. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 31.39,9 (1+0+0+1)

2. Руслан Ткаленко (Украина) — +54,3 (0+0+1+0)

3. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.07,0 (0+0+0+2)...

6. Василий Томшин (Россия) — +1.17,3 (0+1+0+0)...

15. Семён Сучилов (Россия) — +2.43,2 (1+2+2+3)...

19. Алексей Слепов (Россия) — +3.04,0 (1+1+2+3)...

30. Вадим Филимонов (Россия) — +4.09,8 (0+1+1+1).