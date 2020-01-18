Поршнева завоевала серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Польше

Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг выиграла гонку преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша). Она преодолела дистанцию за 28 минут 35,5 секунды, допустив один промах на первом огневом рубеже.
Второй, с отставанием 18 секунд, финишировала россиянка Анастасия Поршнева. Она допустила два промаха. Замкнула призовую тройку немка Франциска Хильдебранд.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша
Женщины. Гонка преследования. 10 км
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) – 28.35,5 (1+0+0+0)
2. Анастасия Поршнева (Россия) – 18,0 (0+1+0+1)
3. Франциска Хильдебранд (Германия) – 25,7 (0+0+0+1)…
5. Виктория Сливко (Россия) – 35,1 (0+0+1+0)…
12. Екатерина Глазырина (Россия) – 1.47,3 (3+1+1+0)
13. Ульяна Кайшева (Россия) – 1.50,8 (0+1+0+0)…
18. Анна Никулина (Россия) – 2.36,5 (1+1+1+1)…
21. Наталья Гербулова (Россия) – 2.49,1 (1+2+1+0).
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