Стрельцов заменит Халили в составе сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке

В мужской сборной России по биатлону произойдут изменения накануне этапа Кубка мира в Поклюке (Словения). Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров, Саида Халили заменит Кирилл Стрельцов.



23-летний Стрельцов в этом сезоне выступает на Кубке IBU. Сегодня, 18 января, он занял третье место в гонке преследования на этапе в Душники Здруе (Польша).



Шестой этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 23 по 26 января. Мужчины побегут индивидуальную гонку, масс-старт и примут участие в смешанной эстафете.