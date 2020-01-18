Стрельцов заменит Халили в составе сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке
В мужской сборной России по биатлону произойдут изменения накануне этапа Кубка мира в Поклюке (Словения). Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров, Саида Халили заменит Кирилл Стрельцов.
23-летний Стрельцов в этом сезоне выступает на Кубке IBU. Сегодня, 18 января, он занял третье место в гонке преследования на этапе в Душники Здруе (Польша).
Шестой этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 23 по 26 января. Мужчины побегут индивидуальную гонку, масс-старт и примут участие в смешанной эстафете.
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