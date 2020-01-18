Эберхард — о борьбе с Россией в эстафете: было важно заблокировать эмоции Логинова

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард прокомментировал выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вплоть до последнего огневого рубежа сборные Австрии и России боролись за бронзовые награды и лишь после промаха Александра Логинова и чистой стрельбы Эберхарда стало очевидно, что третье место останется за австрийцами.
«Было важно заблокировать эмоции Логинова на последней стрельбе. Ради этого я стал стрелять первым и постарался закрыть все мишени до него, это был психологический момент, и он сработал на сто процентов. В остальном просто счастлив, что после последних неудач сборная Австрии вернулась на подиум.
Напомним, победу в эстафете одержала сборная Франции. Обладателями серебряных медалей стали норвежцы. Российская команда финишировала четвёртой.
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