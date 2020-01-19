Шлифт-машину на чемпионат мира российским биатлонистам предоставят лыжники

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что в вопросе с появлением у сборной шлифт-машины достиг взаимопонимания с главой федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.

«Проблему с сервисом лыж окончательно мы ещё не решили. Сейчас рассматриваем варианты качества шлифт-машины, что будем приобретать. На данный момент мы сотрудничаем с командой лыжников, спасибо Елене Вяльбе, которая сказала им поддержать нас. Наша сервис-бригада после Поклюки вылетает в Эстонию, где будет готовить лыжи к чемпионату мира, обкатывать их. Возможно, что шлифт-машина приедет к нам в Антерсельву и будет у нас стоять на площадке. Но самое главное, мы подбираем сейчас шлифт-машину, которая нам необходима, то есть ту, которая работает в грузовике на ходу. Сегодня общался с итальянцами, которые её выпускают. Когда мы купим свою шлифт-машину? Финансирование есть, но мы должны приобрести именно то, что нам надо», — сказал Драчёв в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).