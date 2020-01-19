Шлифт-машину на чемпионат мира российским биатлонистам предоставят лыжники

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, что в вопросе с появлением у сборной шлифт-машины достиг взаимопонимания с главой федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.
«Проблему с сервисом лыж окончательно мы ещё не решили. Сейчас рассматриваем варианты качества шлифт-машины, что будем приобретать. На данный момент мы сотрудничаем с командой лыжников, спасибо Елене Вяльбе, которая сказала им поддержать нас. Наша сервис-бригада после Поклюки вылетает в Эстонию, где будет готовить лыжи к чемпионату мира, обкатывать их. Возможно, что шлифт-машина приедет к нам в Антерсельву и будет у нас стоять на площадке. Но самое главное, мы подбираем сейчас шлифт-машину, которая нам необходима, то есть ту, которая работает в грузовике на ходу. Сегодня общался с итальянцами, которые её выпускают. Когда мы купим свою шлифт-машину? Финансирование есть, но мы должны приобрести именно то, что нам надо», — сказал Драчёв в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
Чемпионат мира пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).
- 19 января 2020
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:59
-
17:52
-
17:37
-
17:23
-
17:09
-
17:06
-
16:25
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:57
-
15:19
-
15:18
-
14:57
-
14:22
-
14:21
-
14:11
-
14:10
-
14:10
-
11:23
-
11:15
-
09:54
-
01:01
-
00:26
- 18 января 2020
-
23:51
-
23:27
-
22:12
-
21:14
-
20:22