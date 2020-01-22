Хованцев: хотели дать отдых Елисееву, но он захотел выступать

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Матвею Елисееву хотели предоставить отдых на время проведения этапа Кубка мира в Поклюке (Словения), но спортсмен изъявил желание выступать.

Шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/2020 пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января. Это заключительный этап КМ перед первенством планеты, которое состоится с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

«Лидеры изъявили желание бежать, Александр Логинов и Елисеев будут участвовать. Елисеева мы собирались освободить, но он захотел выступить. Остались вопросы только по участникам в эстафете и сингл-миксте. Посмотрим по индивидуальным гонкам и уже примем решение», — цитирует Хованцева РИА «Новости».