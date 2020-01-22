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Хованцев: выяснили с Драчёвым, что у девочек два ствола были не совсем пригодными

Хованцев: выяснили с Драчёвым, что у девочек два ствола были не совсем пригодными
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о деталях встречи главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым.

«Мы встретились с Драчёвым, но ничего кардинального не обсуждали. В понедельник съездили и протестировали патроны. Удалось выявить, что у девочек два ствола не совсем были пригодными. Всё было в рабочем режиме», — цитирует Хованцева «Р-Спорт».

Напомним, уже 23 января в Поклюке (Словения) стартует шестой этап Кубка мира. Спортсмены побегут индивидуальную гонку, масс-старт и примут участие в смешанной эстафете. Лучшие результаты среди россиян по итогам пяти этапов у Александра Логинова (пятое место в общем зачёте) и Светланы Мироновой (17-е место).

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