Хованцев: выяснили с Драчёвым, что у девочек два ствола были не совсем пригодными
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о деталях встречи главой Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчёвым.
«Мы встретились с Драчёвым, но ничего кардинального не обсуждали. В понедельник съездили и протестировали патроны. Удалось выявить, что у девочек два ствола не совсем были пригодными. Всё было в рабочем режиме», — цитирует Хованцева «Р-Спорт».
Напомним, уже 23 января в Поклюке (Словения) стартует шестой этап Кубка мира. Спортсмены побегут индивидуальную гонку, масс-старт и примут участие в смешанной эстафете. Лучшие результаты среди россиян по итогам пяти этапов у Александра Логинова (пятое место в общем зачёте) и Светланы Мироновой (17-е место).
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