У французского биатлониста Клода пропал отец

Печальное известие пришло в сборную Франции во время индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) – у Фабьена Клода пропал отец. Инцидент произошёл в Канаде. Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро и провалились под лёд. Об этом сообщает Lejsl.com.
Троим из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них Жиль Клод — отец Фабьена (Франция) и Флорана Клода (Бельгия). Гид, возглавлявший группу, скончался.
Фабьен завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке в Поклюке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад.
Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.
- 23 января 2020
-
19:25
-
19:15
-
18:57
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:14
-
17:52
-
17:46
-
13:43
-
12:51
-
11:34
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:06
-
00:58
- 22 января 2020
-
17:39
-
16:55
-
12:55
-
12:00
-
10:55
-
10:19
-
09:27
- 21 января 2020
-
21:39
-
20:43
-
18:05
-
17:02
-
15:15
-
13:03
-
12:33
-
11:51Губерниев: я нужен Тихонову Эксклюзив
-
11:44
-
11:35
-
10:46