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У французского биатлониста Клода пропал отец

У французского биатлониста Клода пропал отец
Биатлон / Кубок мира 0

Печальное известие пришло в сборную Франции во время индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения) – у Фабьена Клода пропал отец. Инцидент произошёл в Канаде. Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро и провалились под лёд. Об этом сообщает Lejsl.com.

Троим из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них Жиль Клод — отец Фабьена (Франция) и Флорана Клода (Бельгия). Гид, возглавлявший группу, скончался.

Фабьен завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке в Поклюке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.

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