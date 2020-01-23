Фуркад: есть вещи важнее спорта, мы все рядом с Клодом

Французский биатлонист Мартен Фуркад после индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) поддержал своего товарища по команде Фабьена Клода, отец которого без вести пропал в Канаде.



«Есть вещи важнее спорта. Мы переживаем этот трудный момент всей командой и очень расстроены. Я горжусь своим партнёром. Мы все рядом с ним», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Фабьен Клод, завоевавший бронзовую награду в индивидуальной гонке, и его брат Флоран снялись с этапа Кубка мира в Поклюке после известия о том, что их отец пропал без вести. Инцидент произошёл в Канаде. Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро и провалились под лёд. Троим из них удалось спастись. Пятеро пропали, среди них отец Фабьена и Флорана. Гид, возглавлявший группу, скончался.

Фабьен Клод и его брат Флоран снялись с этапа Кубка мира в Поклюке