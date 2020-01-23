Фабьен Клод и его брат Флоран снялись с этапа Кубка мира в Поклюке

Французский биатлонист Фабьен Клод и его брат Флоран, выступающий за Бельгия, снялись с этапа Кубка мира в Поклюке (Словения). Они пропустят оставшиеся гонки, сообщает Lejsl.com.

Ранее стало известно, что у братье без вести пропал отец. Инцидент произошёл в Канаде. Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро и провалились под лёд. Троим из них удалось спастись. Пятеро пропали, среди них отец Фабьена и Флорана. Гид, возглавлявший группу, скончался.



Фабьен завоевал бронзовую награду в индивидуальной гонке в Поклюке. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад.



Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.