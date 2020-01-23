Биатлонист Клод расплакался на подиуме из-за известия об исчезновении отца

Французский биатлонист Фабьен Клод не смог сдержать слёз во время церемонии награждения призёров индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). После финиша спортсмену сообщили, что его отец пропал без вести.

Инцидент произошёл в Канаде. Восемь человек в сопровождении гида пересекали на снегоходах замёрзшее озеро и провалились под лёд. Троим из них удалось спастись, пятеро пропали, среди них отец Фабьена и Флорана Клода.

Победу в индивидуальной гонке в Поклюке одержал норвежец Йоханнес Бё. Второе место занял лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад.



Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он допустил два промаха на четвёртом огневом рубеже и уступил победителю 2 минуты 49,7 секунды.