Куклина и Старых выступят в смешанной эстафете в Поклюке, Резцова — в сингл-миксте

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление национальной команды в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), а также назвал имена спортсменок, которые выступят в сингл-микте и смешанной эстафете.
«Установка на гонку была такая: ровненько пройти по дистанции, чтобы точно отстрелять на рубеже. Можно хорошую оценку поставить Ирине Старых и Ларисе Куклиной. У Светы Мироновой семь промахов. Это много, конечно. Проигрыш на лыжне — это наши традиционные секунды. Прибавим к чемпионату мира.
Составы на предстоящие гонки? Кристина Резцова будет заявлена на сингл-микст, смешанная эстафета — Лариса Куклина выступит на третьем этапе, Ирина Старых — финишёр», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в смешанной эстафете выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев, в сингл-миксте — Эдуард Латыпов.
- 24 января 2020
-
18:31
-
18:17
-
18:13
-
18:09
-
17:48
-
17:30
-
16:09
-
15:54
-
13:50
-
11:45
-
10:00
-
09:39
- 23 января 2020
-
23:29
-
23:29
-
21:02
-
20:33
-
20:20
-
20:02
-
19:25
-
19:15
-
18:57
-
18:38
-
18:38
-
18:32
-
18:14
-
17:52
-
17:46
-
13:43
-
12:51
-
11:34
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:06
-
00:58