Куклина и Старых выступят в смешанной эстафете в Поклюке, Резцова — в сингл-миксте

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал выступление национальной команды в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), а также назвал имена спортсменок, которые выступят в сингл-микте и смешанной эстафете.



«Установка на гонку была такая: ровненько пройти по дистанции, чтобы точно отстрелять на рубеже. Можно хорошую оценку поставить Ирине Старых и Ларисе Куклиной. У Светы Мироновой семь промахов. Это много, конечно. Проигрыш на лыжне — это наши традиционные секунды. Прибавим к чемпионату мира.

Составы на предстоящие гонки? Кристина Резцова будет заявлена на сингл-микст, смешанная эстафета — Лариса Куклина выступит на третьем этапе, Ирина Старых — финишёр», — сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что в смешанной эстафете выступят Александр Логинов и Матвей Елисеев, в сингл-миксте — Эдуард Латыпов.