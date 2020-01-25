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У сборной России по биатлону будет по три представителя на масс-стартах в Поклюке

У сборной России по биатлону будет по три представителя на масс-стартах в Поклюке
Биатлон / Кубок мира 0

Пресс-служба Международного союза биатлонистов опубликовала предварительные стартовые листы масс-стартов на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Сборную России в мужской и женской гонках представят по три спортсмена. Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт не попали в число участников.

У мужчин на масс-старт отобрались Александр Логинов и Матвей Елисеев, входящие в топ-25 общего зачёта Кубка мира, а также дебютант Кирилл Стрельцов, занявший 17-е место в индивидуальной гонке.

В число участниц женского масс-старта от России попали Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых.

Обе гонки пройдут в Поклюке в воскресенье, 26 января. Первыми на старт выйдут мужчины, начало — в 13:55 мск. Женская гонка начнётся в 17:00 мск.

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