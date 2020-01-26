Логинов показал 13-й ход в масс-старте в Поклюке, быстрейшим стал Йоханнес Бё

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в гонке с общего старта на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения). Его чистое время прохождения дистанции составило 32 минуты 40,4 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал ещё один норвежский спортсмен — Эрленд Бьонтегорд, уступивший Бё 10,3 секунды. Третий ход — у победившего в гонке француза Кентена Фийона Майе (+17,6).



Лучшим из россиян по скорости стал Александр Логинов. Он проиграл Бё 49,9 секунды. Это 13-й ход дня.



Биатлон. Кубок мира. Поклюка, Словения

Мужчины. Масс-старт. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 32.40,4

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +10,3

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +17,6

4. Мартен Фуркад (Франция) — +19,2…

13. Александр Логинов (Россия) — +49,9…

22. Матвей Елисеев (Россия) — +1.27,2…

25. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.37,0.