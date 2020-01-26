Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Миронова — 19-я
Последний перед чемпионатом мира шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения) завершился женским масс-стартом на 12,5 км. Победу одержала шведка Ханна Эберг, серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Третий результат показала француженка Анаис Бескон.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат, зайдя на четыре штрафных круга.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Ханна Эберг (Швеция) – 34.14,4 (1 промах).
2. Лиза Виттоцци (Италия) – отставание 6,5 (0).
3. Анаис Бескон (Франция) – +27,6 (0)…
19. Светлана Миронова (Россия) – +2.14,7 (4).
20. Ирина Старых (Россия) – +2.24,4 (2).
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.30,4 (3).
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