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Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Миронова — 19-я

Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Миронова — 19-я
Биатлон / Кубок мира 0

Последний перед чемпионатом мира шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения) завершился женским масс-стартом на 12,5 км. Победу одержала шведка Ханна Эберг, серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Третий результат показала француженка Анаис Бескон.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат, зайдя на четыре штрафных круга.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения
Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 34.14,4 (1 промах).
2. Лиза Виттоцци (Италия) – отставание 6,5 (0).
3. Анаис Бескон (Франция) – +27,6 (0)…
19. Светлана Миронова (Россия) – +2.14,7 (4).
20. Ирина Старых (Россия) – +2.24,4 (2).
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.30,4 (3).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 6, Поклюка, Словения
Женщины. Масс-старт 12,5 км
26 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
34:14.4
2
Лиза Виттоцци
Италия
+6.5
3
Анаис Бескон
Франция
+27.6
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