Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке, Миронова — 19-я

Последний перед чемпионатом мира шестой этап Кубка мира в Поклюке (Словения) завершился женским масс-стартом на 12,5 км. Победу одержала шведка Ханна Эберг, серебряным призёром стала итальянка Лиза Виттоцци. Третий результат показала француженка Анаис Бескон.

Лучшая из россиянок Светлана Миронова показала 19-й результат, зайдя на четыре штрафных круга.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Поклюка, Словения

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 34.14,4 (1 промах).

2. Лиза Виттоцци (Италия) – отставание 6,5 (0).

3. Анаис Бескон (Франция) – +27,6 (0)…

19. Светлана Миронова (Россия) – +2.14,7 (4).

20. Ирина Старых (Россия) – +2.24,4 (2).

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +2.30,4 (3).