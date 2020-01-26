Юрлова: давайте не будем думать о каких-то антирекордах, а просто поддержим спортсменов

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). В гонке спортсменка заняла 21-е место, проиграв более двух минут.
«По субъективным ощущениям гонка прошла немного лучше предыдущих, вопрос по результату комментировать не могу, буду разбирать его с тренерами. Пропуск эстафеты сработал в плюс, девчонки ещё до старта говорили, что именно в Поклюке пробежать женскую часть соревнований будет тяжело для организма, особенно в условиях среднегорья.
Мы так же, как и болельщики, переживаем, что нет медалей. Я рада, что настоящие болельщики нас поддерживают, мы делаем всё возможное, всё, что от нас зависит. Я хочу заметить, что мы здесь не одни, здесь помимо нас 23 или 24 нации, кто тоже тренируется, готовится, и пытается показать максимальный результат. Здесь борьба, здесь биатлон, мы всегда выходим с большим желанием и мотивацией заработать медали. Давайте не будем думать о каких-то антирекордах, просто поддержим спортсменов и всё», – передаёт слова Юрловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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