Мартен Фуркад: российским биатлонистам нужно время и, вероятно, новое руководство

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал неудовлетворительные результаты сборной России по биатлону в преддверии чемпионата мира.
«Сегодня сборная России переживает сложные времена из-за того, что случилось в прошлом. Здесь я говорю как о допинговом скандале и переживаниях, связанных с будущим российских спортсменов, так и о потере лидера, когда Антон Шипулин очень внезапно решил завершить карьеру.
Россиянам необходимо заново выстраивать свою команду, но это нужно делать в спокойной атмосфере, без стресса и спешки. Я думаю, что россияне найдут своих чемпионов среди нового поколения спортсменов, у которых будет иной менталитет и которые смогут научиться на ошибках предшественников. Такой процесс требует определённого времени, и я понимаю, что в данный момент российским болельщикам, а также спонсорам совсем непросто. Но у России есть сильные спортсмены и особенно сильное наследие в стрелковой подготовке. Этим ребятам просто нужно время и стабильность в подготовке, а также, вероятно, новое руководство. Старое руководство и вся система легко работала с допингом, но сейчас россияне чисты и опять борются честно, поэтому система должна быть также обновлена. Я верю, что россияне вернутся в лидеры уже очень скоро, но всё-таки это процесс, который требует некоторого запаса терпения», – приводит слова Фуркада «Матч ТВ».
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