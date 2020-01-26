Виттоцци: перед масс-стартом не верила в себя, но всё вышло как надо
Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци прокомментировала итоги масс-старта на шестом этапе Кубка мира, прошедшем в Поклюке (Словения). Виттоцци завоевала серебряную медаль, уступив 6,5 секунды шведке Ханне Эберг.
«Я очень довольна. У меня был тяжелейший старт сезона на Кубке мира, мало что получалось на первых этапах. Самое интересное, что я ничего не меняла в своей подготовке. Просто постепенно форма стала возвращаться. Я верила в себя до конца и никогда не теряла эту веру. Во время индивидуальной гонки я очень хотела попасть на подиум, но тогда не получилось. А вот перед масс-стартом я как раз не особо верила в себя (смеётся). Зато тут всё вышло как надо», – передаёт слова Виттоцци корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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