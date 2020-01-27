Мартен Фуркад: Логинов был едва ли не лучшим стрелком в начале сезона

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад прокомментировал выступление россиянина Александра Логинова в текущем сезоне.

«Если мы посмотрим на стрельбу Логинова, то в начале сезона он был очень стабилен и силён, был едва ли не лучшим стрелком декабря. Но тогда ему не удавалось развить высокую скорость на трассе. Сейчас ситуация, кажется, изменилась в обратную сторону, ведь Логинов снова стал заметной фигурой на дистанции. Поэтому Александру необходимо обрести былую уверенность на огневом рубеже. Да, он может провести отдельные сильные гонки и завоевать медаль. Но российской команде в целом нужно возвращаться на былой уровень и вновь бороться с сильнейшими — Норвегией, Францией, Германией», — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».