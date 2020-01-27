Биатлонист Иванов прошёл отбор на чемпионат Европы

Прошедшие старты на этапе Кубка России в Ижевске являлись отборочными на чемпионат Европы. На европейский турнир отправляется биатлонист, набравший максимальное количество очков по итогам двух спринтерских гонок. Второй спринт выиграл Пётр Пащенко, Дмитрий Иванов финишировал вторым, Александр Поварицын – третьим. По сумме набранных очков на чемпионат Европы отправится Дмитрий Иванов, одержавший победу в первой гонке.

Кубок России. Мужчины. Спринт

1. Пётр Пащенко – 26.48,1 (2)

2. Дмитрий Иванов – 10,2 (1)

3. Александр Поварницын – 13,5 (0)

4. Александр Бабчин – 19,2 (0)

5. Дмитрий Малышко – 27,5 (2)

6. Евгений Сидоров – 41,6 (1)

7. Антон Бабиков – 47,1 (1)…

15. Ильназ Мухамедзянов – 1.15,0 (3)…

25. Юрий Шопин – 1.56,6 (3)…

31. Андрей Вьюхин – 2.23,7 (5).