Гербулова: иностранцы в Новый год домой едут, а у нас отбираться надо

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Ижевске.
«Второй раз в этом сезоне стреляю два нуля. Прочитала комментарии, что я так радовалась двум нулям. Сейчас снова рада. Тяжело что-то в этот раз бежалось. Скольжение не такое, как на прошлом спринте. Но результат меня вполне удовлетворил.
Неудачи на Кубке IBU? Знаете, есть очень много причин. Я не могу их озвучивать. Не знаю, почему так происходит. У меня почему-то форма есть именно на отборах: и стрельба, и ход. Смотришь на иностранцев — они просто кайфуют. В Новый год домой едут, а у нас отбираться надо», – цитирует Гербулову «Матч ТВ».
По результатам отборочных стартов Наталья Гербулова и Валерия Васнецова набрали одинаковое количество очков, однако отправиться на чемпионат Европы сможет только одна спортсменка.
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