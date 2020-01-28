«Рыба, ты почему закончилась?» Губерниев язвительно отреагировал на слова Аликина

Комментатор Дмитрий Губерниев написал пост, посвящённый бывшему старшему тренеру мужской сборной России по биатлону Владимиру Аликину. Специалист ранее выступил с критикой самого журналиста, главы СБР Владимира Драчёва и наставников национальной команды.



«Вот, Владимир Аликин, олимпийский чемпион по биатлону, бывший тренер сборной. Добивался отличных результатов, будучи старшим наставником мужской команды! ЭПО? Нет, не думаю… Потом его звали снова работать тренером, но он выбрал рыбалку. В прямом смысле — рыбу удил. Теперь стал философом, писателем и хейтером Драчёва. Рыба, ты почему закончилась?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Прежде Аликин отмечал, что «Губерниеву снесло крышу», а Драчёв, по его словам, «хочет проводить сборы за рубежом и ездить по заграницам», когда в России закрываются школы биатлона во многих областях.

Аликин: у нас аховое положение, а Драчёв хочет ездить по заграницам