Аликин: у нас аховое положение, а Драчёв хочет ездить по заграницам

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на заявление президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о том, что состав национальной команды могут сократить с 16 до 8 человек.
«Если действительно сейчас возили 16 человек, то это, конечно, неправильно. Я, когда был тренером, брал с собой 10 человек. Потом сменилось руководство, ушёл Александр Иванович, и мне сказали возить на сбор только восемь человек. Хотя я доказывал, что два человека всегда должны накатываться на будущее, на перспективу. Кто-то уйдёт, а смена уже будет. Когда спортсмены тянутся за лидерами, они растут. Сейчас сокращение до восьми человек, конечно, другой вопрос. В данном положении вещей это ничего страшного.
Другое дело, что Драчёв хочет проводить сборы за рубежом и ездить по заграницам. Тут я просто не согласен! У нас и так аховое положение — закрываются школы биатлона во многих областях, не выдают лицензий на стрельбу. Например, у нас в Перми, в городе-миллионнике, нет стрельбища. Только в Чайковском. Просто не дают лицензий! И как мы тогда будем развивать свой спорт? Я специально два сбора проводил в России, чтобы поддержать наши базы. Люди же видят, что сборная команда тут тренируется, это уже толчок к развитию. У нас хорошие базы! Понятно, что шкала цен за рубежом выше, но, ребята, вы хотите жить комфортно и бегать на задворках или показывать результат? Руководители наших баз всегда создают все условия для нашей команды, чтобы им было хорошо. И это правильно», — цитирует Аликина Sport24.
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