Моисеева, обвинившая тренера в домогательствах, объяснила, почему дело не закрыто

Российская биатлонистка Анна Моисеева, обвинившая тренера Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах, рассказала о ходе рассмотрения дела. В апреле 2018 года 17-летняя спортсменка в качестве доказательства предоставила аудиозапись её разговора с Тутминым. Тренера сразу уволили из ЦСП Московской области, а делом занялся Следственный комитет. Спустя почти два года дело до сих пор не закрыто, а Тутмин продолжает работать в Союзе биатлонистов России.

«СК приостанавливал проверку из-за нехватки доказательств. Но сейчас продолжает работать. У нас даже возбуждали уголовное дело. Нас признали потерпевшими. Сейчас нужно, чтобы прокуратура подтвердила это. Мы ждём результата. Почему так долго? Потому что всё разбросано по России. Нужно было это собрать в одном месте. Затем необходимо было изучить аудиозаписи.

У меня брали показания. Опрашивали, как всё было. Я, наверное, уже раз в сотый рассказывала. Помогали мама с папой, потому что я на сборы часто ездила. Родители подавали многие документы за меня.

Проблема в том, что в России нельзя использовать аудиозаписи в качестве доказательства в суде. Только считается видеосъёмка. И то — о которой ты предупредишь. В моём случае я не представляла возможным, как можно было поступить по-другому. Я так сделала, чтобы себя как-то уберечь. Если бы это считалось доказательством, то было бы намного проще. Также если бы была ещё одна пострадавшая.

Я не сожалею о том, что рассказала. Наоборот, не нужно было молчать. Хочу, чтобы те, с кем что-то подобное случилось, тоже не молчали, не скрывали и не стыдились. В этом нет ничего стыдного», — приводит слова Моисеевой сайт «Матч ТВ».

Моисеева также призналась, что её звали на шоу Андрея Малахова.

«Звали. Отказалась. У нас была немного другая цель. Мы не хотели, чтобы это получило такое распространение. Просто хотели, чтобы люди поняли, как стоит поступать и как не стоит, чтобы у них какая-то нравственность присутствовала», — сказала спортсменка.