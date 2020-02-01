Домрачева рассказала, как в сборной Китая реагируют на эпидемию коронавируса

Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, которая с этого сезона работает тренером женской сборной Китая по биатлону, рассказала, как в команде реагируют на эпидемию коронавируса в родной стране.

«Паники нет. Все сотрудники команды, которые находятся рядом с нами, в последний раз были в Китае давно, в сентябре-октябре, ещё до возникновения этого вируса. Поэтому риска чем-то заразиться от наших спортсменов нет. Они не летают в Китай и ни с кем оттуда не контактируют. Мы вместе передвигаемся одной командой, разделяясь только на этапы Кубка мира и IBU.

Команда чувствует себя спокойно. Конечно, ребята переживают за родных и близких. Но, насколько мы знаем, в Китае предпринимаются серьёзные меры по борьбе с эпидемией. Те, кто хочет себя обезопасить, просто не выходят в людные места. Мы надеемся, что ситуация будет преодолена и остановлена. Неприятно, когда где бы то ни было в мире происходит такое», — приводит слова Домрачевой Sport.tut.by