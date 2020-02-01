Хованцев: Куклина и К. Резцова приболели после этапа в Поклюке
Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Лариса Куклина и Кристина Резцова пропустили несколько дней подготовки к чемпионату мира. Спортсменки возобновили тренировки в национальной команде вчера, 31 января.
«Сейчас идут тренировки, готовимся. По мужской сборной: подготовка идёт нормально, никто не заболел. В женской команде только вчера приступили к тренировкам Кристина Резцова и Лариса Куклина. Они приболели после этапа в Поклюке», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».
Чемпионат мира с 13 по 23 февраля пройдёт в Антхольце (Италия). Ближайший этап Кубка IBU в Арбере (Германия) состоится с 8 по 9 февраля.
В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.
Хованцев: состав сборной России на ЧМ по биатлону будет объявлен после этапа Кубка IBU
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