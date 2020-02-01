Хованцев: Куклина и К. Резцова приболели после этапа в Поклюке

Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Лариса Куклина и Кристина Резцова пропустили несколько дней подготовки к чемпионату мира. Спортсменки возобновили тренировки в национальной команде вчера, 31 января.

«Сейчас идут тренировки, готовимся. По мужской сборной: подготовка идёт нормально, никто не заболел. В женской команде только вчера приступили к тренировкам Кристина Резцова и Лариса Куклина. Они приболели после этапа в Поклюке», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Чемпионат мира с 13 по 23 февраля пройдёт в Антхольце (Италия). Ближайший этап Кубка IBU в Арбере (Германия) состоится с 8 по 9 февраля.

В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.