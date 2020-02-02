Биатлонисту Халили до золота ЧМ среди юниоров в пасьюте не хватило 0,6 секунды

Российский биатлонист Карим Халили завоевал серебряную медаль в гонке преследования на 12,5 км на чемпионате мира среди юниоров в Ленцерхайде (Швейцария).

Несмотря на пять штрафных кругов, стартовавший пятым Халили практически догнал на финише победителя из Германии — Данило Рейтмюлле. До золота россиянину не хватило 0,6 секунды. Немец стартовал позже Халили, седьмым, но зашёл лишь на три штрафных круга.

Третье место занял представитель Словении Алекс Чисар.

Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Ленцерхайде (Швейцария)

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Данило Рейтмюлле (Германия) — 35.34,2 (3 промаха)

2. Карим Халили (Россия) — отставание 0,6 (5)

3. Алекс Чисар (Словения) — +1,2 (1)…

14. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.20,9 (5)

17. Кирилл Бажин (Россия)— +1.27,9 (4)…

35. Никита Матвеев (Россия) — +3.24,6 (4).