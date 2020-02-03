Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

В Ижевске пройдёт любительская гонка «Калашников Биатлон Фест»

В Ижевске пройдёт любительская гонка «Калашников Биатлон Фест»
Биатлон / Прочие турниры 0

29 февраля 2020 года «Концерн «Калашников» и «Калашников Спорт» при поддержке правительства Удмурсткой Республики соберут в Ижевске любителей биатлона и здорового образа жизни на празднике спорта «Калашников Биатлон Фест».

«Калашников Биатлон Фест» – это любительская биатлонная гонка, в которой может принять участие любой желающий, а также спортивный праздник для всей семьи.

Участники соревнований смогут принять участие в профессионально организованной лыжной гонке на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических биатлонных винтовок БИ-7-5.

Также для гостей и болельщиков будет работать спортивно-развлекательная зона:

Прямая трансляция гонки
Автограф-сессия звёзд спорта
Сценическая шоу-программа
Выступление артистов
Конкурсы с памятными призами
Аттракционы
Стрелковая зона (пневматика, фаертаг, лазерный тир)
Фуд-корт и обогреваемый шатёр для гостей.

Участие в гонке возможно для лиц старше 18 лет при наличии медицинской справки.

Расписание «Калашников Биатлон Фест»:

29 февраля, суббота

08:00 – 11:30. Работа мандатной комиссии, аккредитация спортсменов, выдача стартовых номеров
09:00 – 11:30. Тренировочная пристрелка спортсменов
12:00. Церемония открытия
12:20. Старт гонки
15:30. Церемония награждения.

Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте «Калашников Спорт».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020