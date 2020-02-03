В Ижевске пройдёт любительская гонка «Калашников Биатлон Фест»

29 февраля 2020 года «Концерн «Калашников» и «Калашников Спорт» при поддержке правительства Удмурсткой Республики соберут в Ижевске любителей биатлона и здорового образа жизни на празднике спорта «Калашников Биатлон Фест».



«Калашников Биатлон Фест» – это любительская биатлонная гонка, в которой может принять участие любой желающий, а также спортивный праздник для всей семьи.



Участники соревнований смогут принять участие в профессионально организованной лыжной гонке на 4,5 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических биатлонных винтовок БИ-7-5.



Также для гостей и болельщиков будет работать спортивно-развлекательная зона:



Прямая трансляция гонки

Автограф-сессия звёзд спорта

Сценическая шоу-программа

Выступление артистов

Конкурсы с памятными призами

Аттракционы

Стрелковая зона (пневматика, фаертаг, лазерный тир)

Фуд-корт и обогреваемый шатёр для гостей.



Участие в гонке возможно для лиц старше 18 лет при наличии медицинской справки.



Расписание «Калашников Биатлон Фест»:



29 февраля, суббота



08:00 – 11:30. Работа мандатной комиссии, аккредитация спортсменов, выдача стартовых номеров

09:00 – 11:30. Тренировочная пристрелка спортсменов

12:00. Церемония открытия

12:20. Старт гонки

15:30. Церемония награждения.



Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте «Калашников Спорт».