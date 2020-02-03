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Первый канал проведёт прямые трансляции с чемпионата мира по биатлону

Первый канал проведёт прямые трансляции с чемпионата мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Первый канал представит прямые трансляции с чемпионата мира по биатлону, который состоится в Антхольце (Италия).

Как сообщает пресс-служба телеканала, в эфире покажут 6 гонок из 12, а на сайте Первого чемпионат будет демонстрироваться в полном объёме.

Эфирные трансляции на неделе 10-16 февраля:
Мужчины, спринт, 10 км. Начало – 15 февраля в 16:35 мск
Мужчины, гонка преследования, 12,5 км. Начало – 16 февраля в 17:05 мск.

Чемпионат мира состоится в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.

В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.

Ранее тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что окончательный состав национальной команды на чемпионат мира определится после этапа Кубка IBU в Арбере (Германия).

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