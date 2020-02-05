Фуркад перед ЧМ провёл урок в школе, на встречу с учениками он принёс медаль ОИ-2014

Французский биатлонист Мартен Фуркад принял участие в олимпийской и паралимпийской неделе, приуроченной к Играм 2024 года в Париже. Он провёл урок в детской школе в Виллар-де-Лансе.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону принёс на встречу с детьми свои лыжи и золотую медаль, завоёванную в 2014 году на Играх в Сочи.

Видео доступно на странице Paris 2024 в «Твиттере».



В общем зачёте нынешнего Кубка мира Фуркад лидирует, набрав в 13 личных гонках 601 очко. Мартен на 69 баллов опережает соотечественника — Кентена Фийона Майе (532). Третью строчку занимает норвежец Йоханнес Бё, в активе которого 482 очка.



Чемпионат мира по биатлону 2020 года пройдёт в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля.