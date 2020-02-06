Круглов-старший: возможно, все неурядицы сборной кроются в человеческих отношениях

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Николай Круглов-старший прокомментировал неудачные выступления российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира.



«Определённые причины у неудач, безусловно, есть. Быть может, они лежат даже на поверхности. Надо тренерам и спортсменам собраться и поговорить по душам, глядя друг другу в глаза. Не исключаю, что все неурядицы кроются в человеческих отношениях и самих людях. Ситуацию, которая сложилась сейчас в нашем биатлоне, необходимо серьёзно проанализировать, но при этом ни в коем случае не паниковать.



Что касается предстоящего чемпионата мира, то у тренеров было достаточно времени. Если из прошлых неудач сделаны правильные выводы, то у нас есть шансы поправить положение. Я желаю нашей сборной оставаться командой с большой буквы. Сумеют — и победы обязательно придут. Надо жить биатлоном, вкладывать в него свою душу и научиться смотреть на себя со стороны», — приводит слова Круглова «Команда России».