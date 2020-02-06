Виттоцци: тяжело восприняла поступок Вирер на ЧМ-2019, но мы всё равно с ней не друзья

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци обвинила в не совсем честной игре Доротею Вирер, которая отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем.
«Вирер просто отказалась от эстафеты, чтобы сконцентрироваться на масс-старте. Она просто решила выкроить себе день отдыха. Это было сделано с согласия тренеров. Я была категорически против такого расклада. Эта ситуация подкосила меня, выбила из колеи до конца сезона. И поэтому я проиграла Кубок мира.
Я бы сама так никогда не поступила. Почему решила об этом сказать? Мы всё равно с Доротеей не друзья, а соперницы. В спорте вообще не обязательно ладить со всеми. Я очень тяжело восприняла её поступок. Это повлияло на меня и в начале текущего сезона. Но теперь я думаю только о себе, так что всё в порядке», – приводит слова Виттоцци Ski-Nordique.
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