Подчуфарова: Губерниев – топ? Топ – элемент женской одежды

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перед сезоном-2019/2020 перешедшая в сборную Словении, ответила на вопросы болельщиков.



«Тяжело ли восстанавливаться после перерыва? Тяжело первые 2000 км. Каждый день тяжело до тошноты. Потом стало привычно, что тяжело. И уже не замечаешь, что тяжело. «Тяжело» – это стало как образ жизни. Жить вообще сложно. Потом резко полегчало, через два-три месяца. И тогда решила как раз уже окончательно, что можно вернуться.



Мартен Фуркад или Йоханнес Бё? Йоханнес. Доротея Вирер или Тириль Экхофф? Доротея.



Губерниев — топ? Топ – элемент женской одежды.



Смотрят ли профессиональные спортсмены спорт на ТВ? Нет. От слова «совсем». В Сети могу, но редко. Биатлон если и смотрю, то на сайте IBU в момент трансляции. Без рекламы и с комментатором с независимым мнением.



Общаюсь ли с кем-нибудь из сборной России? С Екатериной Юрловой-Перхт", — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».

Подчуфарова рассказала о «трагедии своей реальности»