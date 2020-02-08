Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Подчуфарова: Губерниев – топ? Топ – элемент женской одежды

Подчуфарова: Губерниев – топ? Топ – элемент женской одежды
Биатлон / Кубок мира 0

Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перед сезоном-2019/2020 перешедшая в сборную Словении, ответила на вопросы болельщиков.

«Тяжело ли восстанавливаться после перерыва? Тяжело первые 2000 км. Каждый день тяжело до тошноты. Потом стало привычно, что тяжело. И уже не замечаешь, что тяжело. «Тяжело» – это стало как образ жизни. Жить вообще сложно. Потом резко полегчало, через два-три месяца. И тогда решила как раз уже окончательно, что можно вернуться.

Мартен Фуркад или Йоханнес Бё? Йоханнес. Доротея Вирер или Тириль Экхофф? Доротея.

Губерниев — топ? Топ – элемент женской одежды.

Смотрят ли профессиональные спортсмены спорт на ТВ? Нет. От слова «совсем». В Сети могу, но редко. Биатлон если и смотрю, то на сайте IBU в момент трансляции. Без рекламы и с комментатором с независимым мнением.

Общаюсь ли с кем-нибудь из сборной России? С Екатериной Юрловой-Перхт", — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».

Подчуфарова рассказала о «трагедии своей реальности»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020