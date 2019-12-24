Подчуфарова рассказала о «трагедии своей реальности»

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова, сменившая спортивное гражданство на словенское, призналась, что является перфекционисткой.
«Как жить, если… перфекционизм? (Попрошу не смешивать с пунктуальностью.) Это мой душегуб? Или это дар? Я всегда была до кончиков пальцев именно таким человеком – стремящимся сделать всё максимально суперхорошо, так, чтобы идеально и ещё с щепоткой совершенства сверху (вот поэтому тут без пунктуальности). Но потом мне постучались с донышка.
До сих пор я не научилась справляться с этим прям вот полностью. Но знаете, годы этакого «спортивного дна» учат немного пересмотреть взгляд на несовершенный мир и несовершенную себя в нём. Видимо, трагедия моей реальности именно в этом: пытаться оттолкнуться со дна и зацепиться за канат перфекционизма, но в прыжке провалиться сквозь это дно и засесть ещё ниже.
Кстати, если вам кажется, что вы на дне, это фигня. Потому что когда я сказала, что вот оно… через год послышался стук. Нет, не послышался… Но я всё равно всегда буду ходить по грани с этим злоперфекционизмом (или доброперфекционизмом?) внутри себя, потому что убеждена, что в конечном итоге именно перфекционизм поможет вылезти наверх. Потому что только у него есть канат, а ещё лестница наверх в моём идеальном мире, где всё решает не только сила рук и плечевого пояса», – написала Подчуфарова в своём «инстаграме».
После сезона-2017/18 Ольга объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.
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