В сборной Италии прокомментировали конфликт между Виттоцци и Вирер

Технический директор сборной Италии по биатлону Фабрицио Куртаз прокомментировал высказывание Лизы Виттоцци насчёт пропуска Доротеей Вирер эстафеты на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде.

«Честно говоря, не увидел обвинений против Доротеи в интервью. Лиза рассказала, через что прошла в конце прошлого сезона. Она никого не обвиняла — ни Доротею, ни кого-либо ещё, а только сказала, что пережила лично и как сильно эта ситуация повлияла на неё. Сейчас Виттоцци вышла из этого состояния и сделала выводы.



Лиза не ожидала такого сильного негативного эффекта. А Доротея — такой дискуссии в столь деликатный момент. Она ничего не знала о том, что думает Виттоцци.

Мы думаем о здоровье спортсменов. У нас есть врач, который оценивает состояние здоровья в день гонки. Мы не выпускаем на старт спортсменов, которые не могут соревноваться. Так было и с Доротеей в тот день. Не могу разглашать подробности, но врач принял решение о недопуске.



Вероятно, Лиза хотела, чтобы Доротея бежала. Вместе у них было больше шансов в эстафете. Но Лиза – спортсменка, а не врач. Она не могла оценить состояние здоровья напарницы.



Вирер выиграла масс-старт на следующий день, показав фантастическую стрельбу, но в то же время только 70% своих физических возможностей. Именно поэтому Доротея сожалеет, что ей пришлось услышать», — приводит слова Куртаза Fondo Italia.

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