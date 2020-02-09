Поварницын выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка России

Выступающий за Удмуртскую Республику биатлонист Александр Поварницын стал победителем марафонской гонки на 50 км на восьмом этапе Кубка России. 25-летний спортсмен показал время 1:52.31,0. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.
Второе место в гонке занял Алексей Шевченко из Свердловской области, отставший от победителя менее, чем на одну секунду (1:52.31,2). Третий результат показал представитель Республики Бакшортостан Александр Жирный (1:53.08,1).
Эта гонка завершила программу этапа для спортсменов.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Мужчины. Марафон, 40 км.
1. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) — 1:52.31,0 (5 промахов)
2. Алексей Шевченко (Свердловская область) — +0,2 (7)
3. Александр Жирный (Республика Башкортостан) — +37,1 (7)
4. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — +56,0 (6)
5. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) — +1.34,1 (11).
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