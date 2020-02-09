Стал известен состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону объявила состав на грядущий чемпионат мира. Турнир пройдёт в итальянском городе Антхольц-Антерсельве с 13 по 23 февраля.

Биатлон. Чемпионат мира 2020. Антхольц-Антерсельва (Италия). Сборная Украины



Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.



Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артём Прима, Антон Дудченко, Сергей Семёнов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Программу чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве откроет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Всего в рамках турнира пройдёт 12 гонок: смешанная эстафета, супермикст, женские и мужские спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.