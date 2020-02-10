Драчёв — о медалях ЧМ: это смешно, какие уж тут медальные планы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился ожиданиями от результатов сборной России на чемпионате мира.

«Будем менять состав от гонки к гонке. Ведь есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться, и такое часто бывает. И потому говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Фуркада, Фийона Майе, Беатрикса и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Логинов может выиграть четыре золотые медали (смеётся). Но это смешно. Какие уж тут медальные планы! Мы же понимаем объективную ситуацию. Но я уверен, что наши спортсмены готовы дать бой в каждой гонке», – цитирует Драчёва РИА «Новости».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.