Вирер — о ЧМ: ничего, если не выиграю медаль, я никогда не была хороша на крупных турнирах

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о проблемах с мотивацией, с которыми сталкивалась, а также поделилась ожиданиями от грядущего чемпионата мира.

«У меня были проблемы с мотивацией после предыдущего сезона. Я очень устала, у меня совсем не было личного времени. Это началось в мае, во время подготовки к сезону.



Я хотела уйти из спорта много раз: в 14, 15, 16, 17, даже в 20 лет. У меня были хорошие результаты, но я не жила биатлоном. Были другие интересы, друзья вне спорта. Я могу сказать, что была очень ленивой.



Когда я перешла из юниоров во взрослые, я знала, что обязана работать. Либо я занимаюсь биатлоном, либо чем-то другим. Перед Олимпиадой-2014 в Сочи я решила серьёзно тренироваться. С тех пор работа идёт хорошо.



У меня были проблемы со спиной, сейчас мне лучше. Я знаю, в биатлоне всякое случается. Иногда ты в плохой физической форме, но хорошо стреляешь, иногда наоборот. Ничего, если я не выиграю медали на ЧМ. Я сделала многое на протяжении последних лет, но никогда не была хороша на крупных соревнованиях (смеётся), так что посмотрим», – приводит слова Вирер SVT.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольц-Антерсельве (Италия) с 13 по 23 февраля.