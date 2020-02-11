А. Резцова: ни одна из российских биатлонисток не заслуживает места в составе на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала шансы сборной России завоевать медали на мировом первенстве в Антхольце (Италия).

«Хотела бы, чтобы в смешанной эстафете бежали Кристина Резцова и Лариса Куклина. Ничего не могу сказать по поводу медальных планов.

Не опасаюсь ли, что дочь, Кристину, могут не поставить на женскую эстафету? Мне всё равно, куда её поставят. Заслужила бы. По крайней мере, сейчас никто не заслуживает. Ни одна из женщин. Не знаю, кого они выберут, но по результатам ни одна не заслуживает.

Мужчины тоже испытывают проблемы. В лучшем случае, успех будет в командных гонках. Перспектив в личных не вижу. Даже у Логинова. Сашу очень люблю, он трудяга и всегда борется. Со стороны президента СБР, смеяться над ним было некрасиво. Это ни в какие рамки не лезет. Логинов — будущий олимпийский чемпион. Хочется, чтобы на чемпионате мира он был минимум в пятёрке», — приводит слова Анфисы Резцовой «Спорт день за днём».