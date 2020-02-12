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Расписание чемпионата мира—2020 по биатлону в Антхольце

Расписание чемпионата мира—2020 по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира 2020 года по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов
13 февраля
16:45 мск. Смешанная эстафета.

14 февраля
16:45. Спринт, женщины.

15 февраля
16:45. Спринт, мужчины.

16 февраля
15:00. Гонка преследования, женщины.
17:15. Гонка преследования, мужчины.

18 февраля
16:15. Индивидуальная гонка

19 февраля
16:15. Индивидуальная гонка

20 февраля
17:15. Супермикст.

22 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
16:45. Эстафета, мужчины.

23 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:00. Масс-старт, мужчины.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.

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