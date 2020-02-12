Расписание чемпионата мира—2020 по биатлону в Антхольце
С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира 2020 года по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов
13 февраля
16:45 мск. Смешанная эстафета.
14 февраля
16:45. Спринт, женщины.
15 февраля
16:45. Спринт, мужчины.
16 февраля
15:00. Гонка преследования, женщины.
17:15. Гонка преследования, мужчины.
18 февраля
16:15. Индивидуальная гонка
19 февраля
16:15. Индивидуальная гонка
20 февраля
17:15. Супермикст.
22 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
16:45. Эстафета, мужчины.
23 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:00. Масс-старт, мужчины.
На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.
Читайте также
- 12 февраля 2020
-
19:00
-
18:50
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:03
-
15:36
-
15:15
-
14:46
-
14:39
-
14:36
-
14:05
-
13:40
-
12:21
-
12:19
-
11:46
-
11:38
-
10:43
-
10:20
-
10:11
-
09:55
-
09:20
-
09:13
-
08:45
-
00:15
- 11 февраля 2020
-
22:37
-
22:10
-
21:49
-
21:20
-
20:50
-
19:16
-
18:53
-
15:47
-
13:58
Партнерский контент