Расписание чемпионата мира—2020 по биатлону в Антхольце

С 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия) пройдёт чемпионат мира 2020 года по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц. Расписание стартов

13 февраля

16:45 мск. Смешанная эстафета.

14 февраля

16:45. Спринт, женщины.

15 февраля

16:45. Спринт, мужчины.

16 февраля

15:00. Гонка преследования, женщины.

17:15. Гонка преследования, мужчины.

18 февраля

16:15. Индивидуальная гонка



19 февраля

16:15. Индивидуальная гонка



20 февраля

17:15. Супермикст.



22 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

16:45. Эстафета, мужчины.

23 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:00. Масс-старт, мужчины.

На предыдущем чемпионате мира в Эстерсунде россияне завоевали два серебра и бронзу.