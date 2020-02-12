«Так говорят все, кто попался». Самуэльссон оценил оправдание уличённой в допинге Франссон

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на слова призёра Олимпийских игр по борьбе Йенни Франссон, которую уличили в применении допинга. В пробе 32-летней спортсменки были обнаружены следы метилтестостерона. Шведка, оправдываясь, сказала, что стала жертвой саботажа и приняла препарат, так как кто-то подмешал его в её спортивный напиток.

«Так говорят все, кто попался. Но препарат всё же оказался в организме. Как он туда попал, не так важно. Ответственность спортсмена в том, чтобы не допускать подобного», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Франссон считалась претенденткой на медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио. Ранее Йенни завоевала золото (2012) и бронзу (2019) чемпионатов мира, а также золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.

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