Вирер — о словах Виттоцци: это очень глупо

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер отреагировала на критические высказывания в её адрес со стороны партнёрши по команде Лизы Виттоцци. Виттоцци выразила недовольство тем, что Вирер отказалась выступать в эстафете на чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде, сославшись на проблемы со здоровьем. Лиза также сказала, что не считает Доротею своей подругой.

«Это очень глупо. Но я не думаю об этом. Конечно, я немного расстроилась после её слов. Не знаю, думает ли она и сейчас об этом.

Для меня командная работа очень важна. Я выросла на эстафетах, взяла первую медаль в этой гонке. Думаю, у меня хорошие отношения со всеми в команде. Иногда мы спорим, но это нормально, когда проводишь вместе целый год. Мы больше как семья. Чувствую, что я хороша в команде, и всегда выкладываюсь по полной ради неё", — цитирует Вирер NRK.

Сегодня, 13 февраля, Вирер и Виттоцци выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира.