Резцова отреагировала на слова Фуркада о «старческом маразме»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала слова француза Мартена Фуркада о ней. Резцова в интервью сказала, что «Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает». Мартен в ответ предположил в «Твиттере», что у Резцовой старческий маразм.

«Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трёхкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте. Резцова — трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 13 февраля, в Антхольце (Италия) стартует чемпионат мира по биатлону. Соревнования откроются смешанной эстафетой.

Фуркад предположил старческий маразм у российской олимпийской чемпионки Резцовой