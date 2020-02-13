Фуркад предположил старческий маразм у российской олимпийской чемпионки Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад, пятикратный олимпийский чемпион, ответил Анфисе Резцовой на слова о медицинской поддержке, которую, по мнению россиянки, получают многие зарубежные спортсмены.
«Надеюсь, не у всех бывших спортсменов старческий маразм. У Резцовой он есть», – написал Фуркад в своём «твиттере».
Помимо Фуркада, Резцова упрекнула и других иностранных спортсменов, в частности норвежскую биатлонистку Тириль Экхофф, занимающую на данный момент первую строчку в общем зачёте Кубка мира.
55-летняя Анфиса Резцова является двукратной олимпийской чемпионкой по биатлону и олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Также россиянка дважды выигрывала Кубок мира по биатлону и трижды становилась чемпионкой мира по лыжным гонкам. Спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2002 году.
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